ضبط المتهمين بقتل سائق توكتوك في القليوبية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بقتل سائق "توكتوك" لسرقته في القليوبية.

تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص وبجواره مركبة "توكتوك" بدائرة المركز.

بالفحص تم تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه (قائد مركبة "توكتوك" مقيم بدائرة المركز)، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوكتوك" ملك شقيقه بتاريخ 26 أبريل الماضى ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة"، وضُبط بحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد السرقة، حيث أقرا باتفاقهما على ارتكاب واقعة السرقة، وفى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى المضبوط بحوزتهما، وقد قام أحدهم بإستيقاف مركبة "التوكتوك" قيادة المجنى عليه واستقلاه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل العثور، ولدى وصولهما وجه أحدهما سلاح نارى تجاه المجنى عليه إلا أنه قاومهما وأحدث إصابة أحدهما فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته التى أودت بحياته واستوليا منه على (مبلغ مالى) ولدى محاولتهما سرقة مركبة "التوكتوك" فوجئا بتعطلها فتخليا عنها ولاذا بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الأخير.