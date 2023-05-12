توريد 30 ألف طن قمح للشون والصوامع بمراكز وقرى أسيوط منذ بدء التوريد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 30 ألف طن قمح بالمراكز والقرى منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع، موضحا أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 167 ألف فدان.

وأضاف المحافظ أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد، حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة، لافتاً إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.

من جانبه.. أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم حصاد ما يقرب من 110 آلاف فدان، كما تم توريد 11121 طنا و625 كليوجرام بشون البنك الزراعي المصري، فضلاً عن توريد 5629 طنا و134 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى توريد 7980 طنا و249 كيلو للمصرية القابضة للصوامع "عرب العوامر – مركز أبنوب"، و1075 طنا و632 كيلو "إنتاج التقاوي/شركات منتجة"؛ ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 30 ألف طن قمح، مؤكدا سير عملية توريد المحصول في هدوء ودون أي معوقات.