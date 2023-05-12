منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تفتتح مركزا لرصد المواد الحربية

افتتح العاهل الهولندي، الملك فيليم الكسندر، اليوم الجمعة، منشأة جديدة لرصد المواد الحربية الكيميائية، بمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بالقرب من لاهاي.

وذكرت المنظمة أن افتتاح مركز "كيمتيك" في نوتدورب، مع وجود عدد كبير من معامل التحليل الكيميائي ومنشآت التدريب، يؤكد على الجهود العالمية لإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فيرناندو أرياس، إن "مركز كيمتيك يُمكن منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية من مواكبة التطورات السريعة في العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى خبراء تدريب من دولها الأعضاء".

وبلغت تكلفة المركز، المقام على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع، حوالي 43 مليون يورو (47 مليون دولار)، وتم تمويله من جانب 56 دولة من 193 دولة عضو بالمنظمة.

وتقوم المنظمة، ومقرها لاهاي، بمراقبة تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997. وتلتزم الدول الأعضاء بتقديم تقارير عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية وتدميرها وعدم استخدامها.

ووفقا للمنظمة، من المقرر أن يتم تدمير كل المخزونات التي تم تقديم تقارير بشأنها، خلال أسابيع قليلة. وتم تدمير أكثر من 70 ألف طن من الأسلحة المميتة، مثل غاز الخردل أو السارين، منذ عام 1997. ويتم حاليا تدمير الأطنان الـ127 طنا المتبقية في الولايات المتحدة.

ومن بين الدول التي لم توقع على الاتفاقية، كوريا الشمالية وإسرائيل ومصر وجنوب السودان.