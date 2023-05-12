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كرم صندوق التنمية الثقافية مساء اليوم الخميس بسينما مركز الإبداع الفنى صناع ونجوم مسلسلي «عملة نادرة» و«حضرة العمدة» لتقديمهم محتوى جادا ورسائل وقيم إنسانية استطاعت أن تجذب قطاعًا كبيرًا من الجمهور المشاهدين خلال شهر رمضان الماضى، وذلك فى إطار خطة صندوق التنمية الثقافية لتكريم المبدعين ودعم الفن والتنوع.



وتم مناقشة كواليس مسلسل "عملة نادرة"،حرص على حضورها المنتج جمال العدل، والكاتب مدحت العدل والمخرج ماندو العدل، والتى أدارها الناقد طارق الشناوى.

ومناقشة كواليس مسلسل "حضرة العمدة" لشركة فنون مصر، بحضور المخرج عادل أديب والمنتجان ريمون مقار وشادى مقار والفنان محمد محمود عبد العزيز.

وتم تكريم جميع الحاضرون عن أعمالهم الدرامية التى قدموها خلال موسم دراما رمضان 2023.