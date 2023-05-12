الشباب السعودي يعبر تشرين السوري ويتأهل لمجموعة الزمالك في البطولة العربية

تأهل فريق الشباب السعودي لمرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، عقب فوزه 3 / 1 على ضيفه تشرين السوري، مساء الخميس، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

واستفاد الشباب من تعادله 1 / 1 مع نظيره السوري في مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الأحد الماضي بملعب الأمير فيصل بن فهد، الذي استضاف لقاء اليوم، ليظفر بورقة التأهل لدور المجموعات بفوزه 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح أحمد عبده جابر التسجيل للشباب في الدقيقة 16، قبل أن يضيف كارلوس كارفالو الهدف الثاني للفريق السعودي في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، عاد أحمد عبده جابر لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للشباب وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75، فيما تكفل أحمد حاتم بإحراز هدف الشرف لتشرين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومن المقرر أن يلعب فريق الشباب في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية، بجانب النصر السعودي والزمالك.