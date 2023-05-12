 محللة سياسية: توثيق الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين وسيلة للضغط الدولي على مرتكبيها - بوابة الشروق
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محللة سياسية: توثيق الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين وسيلة للضغط الدولي على مرتكبيها


نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 12:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 12:32 ص

قالت المحللة السياسية تمارا حداد، إن هناك جرائم تخالف الاتفاقيات الدولية وتتخطى الخطوط الحمراء ضد الصحفيين، ومع ذلك لا توقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون جسديا لمنع وصول الحقيقة للعالم من مناطق النزاعات.

وأكدت، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، أن أي اعتداء على جسد الصحفي في مناطق النزاع، يجب أن يوثق ويرفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على أن رفع الاعتداءات على الصحفيين إلى محكمة العدل الدولية من كل دول العالم، وخصوصا فلسطين حيث يريد الاحتلال تعمية العالم عما يحدث، فهذا الإجراء سيضغط على المجتمع الدولي ليحاسب مرتكبي هذه الجرائم.

وأوضحت أن قرارات الأمم المتحدة وإدانات الصحفيين، فهي لا توضع ضمن البند الأساسي بعملية تطبيق العقوبة على من يعتدي على الصحفيين، ويجب أن تكون هناك أكثر من آلية للضغط على المجتمع الدولي لحماية الصحفيين ومعاقبة من يعتدي عليهم.

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