الحكومة الأمريكية تمنح الضوء الأخضر لبيع مروحيات شينوك العسكرية لألمانيا

وافقت الحكومة الأمريكية من حيث المبدأ على بيع 60 مروحية "شينوك" للنقل العسكري الثقيل من طراز "سي إتش-47 إف" لألمانيا، حسبما أعلنت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في واشنطن، المسؤولة عن صفقات الأسلحة الحكومية.

وبحسب بيان الوكالة، تم إبلاغ الكونجرس الأمريكي، الذي يجب الأخذ برأيه في الصفقة، بالأمر أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد سقف سعر الصفقة عند 8.5 مليار دولار.

وتعتبر هذه المروحيات وسيلة للنقل الجوي السريع للمركبات والعتاد والجنود، وهي مهمة لمهام الدفاع الوطني وأيضا للمهام الخارجية. ويرمز الاختصار "سي إتش" إلى عبارة "كارجو هليكوبتر" "مروحية الشحن". ويمكن التعرف على طراز "سي إتش-47" بسهولة من خلال شكلها المميز على هيئة الموزة ومروحيتين.

ويمكن لهذه الطائرات نقل حمولة تزن أكثر من 11 طنا ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 55 راكبا. ووفقا لحالة التخطيط، يمكن تسليم الجيش الألماني أولى هذه المروحيات بحلول عام 2027.