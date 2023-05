إيمري مدرب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي

توج أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، بجائزة مدرب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن في جدول الترتيب بـ54 نقطة.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عن فوز إيمري بالجائزة، قائلة:" 5 فوز من 7 ممكنة، أوناي إيمري هو مدرب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي".

وتُعد هذه هي المرة الأولى لـ أوناي إيمري في مسيرته التي يتوج فيها بمدرب الشهر في البريميرليج سواء مع أرسنال أو أستون فيلا.

ونجح إيمري في قيادة أستون فيلا للفوز في خمس مباريات من أصل سبعة خاضهم في شهر أبريل الماضي.

وتغلب إيمري في سباق الفوز بالجائزة على كل من بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وروي هودجسون (كريستال بالاس) وإيدي هاو (نيوكاسل) وجاري أونيل (بورنموث).

Huge well done to Unai Emery for securing April’s Barclays Manager of the Month award! 🏆 https://t.co/sAIrw8QJo1