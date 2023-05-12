 الإسماعيلي يعلن تأسيس شركة لكرة القدم - بوابة الشروق
الجمعة 12 مايو 2023 8:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الإسماعيلي يعلن تأسيس شركة لكرة القدم

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 8:26 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 8:26 م

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، مساء اليوم الجمعة، تأسيس شركة كرة قدم بالنادي.

وقال النادي الإسماعيلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة: «مجلس الإدارة سيجتمع يوم الإثنين المقبل مع شركات برايم القابضة، فانجيب و بيزنيس كوميونتي لوضع الخطوات الأولى لتأسيس شركة الإسماعيلي لكرة القدم».

ويُعد الإسماعيلي ثاني نادٍ مصري يعلن تأسيس شركة كرة القدم في مصر بعد النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الزمالك، في السابعة من مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز المصري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك