ضبط مالك مصنع أدوية ومستحضرات تجميل للترويج لمنتجات مجهولة بالإسكندرية

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نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط مالك شركة ومصنع أدوية ومستحضرات تجميل بالإسكندرية لقيامه بترويج منتجات غير مرخصة ومجهولة المصدر.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (مالك شركة ومصنع أدوية ومستحضرات تجميل - كائنان بدائرة قسم شرطة برج العرب محافظة بالإسكندرية)، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج لمنتج دوائى غير مرخص وإيهامهم بقدرته على علاج بعض الأمراض.

وكشفت التحريات إدارته لمصنع غير مرخص وإستخدام مواد مجهولة المصدر فى التصنيع دون إتخاذ أى إشتراطات طبية للمحافظة على صحة المواطنين، وذلك مقابل أجر مادى كبير، وترويجه لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وبمشاركة الجهات المعنية تم إستهداف الشركة والمصنع المشار إليهما، وأمكن ضبط المالك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية).

وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (15631 عبوة من الأدوية ومستحضرات التجميل "مجهولة المصدر"- 23 من الماكينات والأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع وتعبئة الأدوية العلاجية والتجميلية مجهولة المصدر - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع "بدون فواتير ومجهولة المصدر").

كما تم ضبط (جهاز كمبيوتر محمول "يستخدم للترويج والإعلان عن المنتجات الدوائية المصنعة عبر مواقع التواصل الإجتماعى"- وحدة معالجة مركزية "تستخدم لمتابعة عمليات بيع وتداول المنتجات مجهولة المصدر" - مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى" - 3 كارت فيزا ومحفظة إلكترونية "لتحصيل المقابل المادى - 6 هواتف محمولة - 4 كروت مدون عليها أرقام الحسابات البنكية).

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بأنه مالك الشركة والمصنع وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.