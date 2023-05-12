ميسي يوقع على اتفاق سري مع سان جيرمان

وقع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على عقدا سريا مع إدارة ناديه الفرنسي، بعد أزمته الأخيرة مع النادي لكي يعود مجددًا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

فرض باريس سان جيرمان عقوبة الإيقاف على ميسي لمدة أسبوعين عن المشاركة في التدريبات والمباريات بسبب سفره الأسبوع الماضي إلى السعودية دون إذن، قبل أن تخفض العقوبة إلى أسبوع واحد.

ووفقًا لإذاعة "راديو مونت كارلو" والتي كشفت عن كواليس جديدة وراء العفو عن ميسي وعودته مجددًا للمشاركة في التدريبات.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية الشهيرة أن ميسي اعتذر في مقطع فيديو مدته 37 ثانية عبر حسابه على "تويتر" بعد توقيع عقد سري بين إدارة النادي ومحامي البرغوث.

وأشارت إلى توقيع محامي ميسي اتفاقا ملزما مع سان جيرمان الباريسي، ينص على اعتذار البرغوث والسماح بمشاركته في التدريبات لكن دون التطرق لمصير مشاركته في المباريات.

وأتمت الإذاعة تقريرها بأن العقد السري جاء بسبب تخوف المقربين من ميسي، من إدارة باريس، بأن يعتذر اللاعب دون السماح له بالمشاركة في التدريبات.

وبالفعل عاد ميسي للمشاركات في التدريبات لكن بشكل منفرد، الإثنين الماضي، ثم التحق في اليوم التالي بالتدريبات الجماعية قبل مواجهة أجاكسيو، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

وكثرت التكهنات حول ميسي مع اقتراب تعاقده مع سان جيرمان على الانتهاء بحلول 30 يونيو 2023، حيث خرجت تقارير عدة تفيد بانتقاله للهلال السعودي مقابل 400 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى جانب وجود اهتمام من جانب ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.