إيران تبرر الإفراج عن مواطن فرنسي إيرلندي بأسباب إنسانية

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أطلقت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة، سراح المواطن الفرنسي الأيرلندي برنارد فيلان من السجن، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف في وقت سابق من هذا العام.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، اليوم الجمعة، بأنه تم إطلاق سراح فيلان "لأسباب إنسانية".

وأشارت السفارة الإيرانية في أيرلندا إلى "المشاركة الدبلوماسية البناءة" التي أدت إلى العفو عن فيلان وإطلاق سراحه.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، إن فيلان والسائح الفرنسي بنجامين بريير، المحتجز أيضا في إيران، في طريقهما إلى فرنسا.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ارتياحه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إزاء هذه الخطوة. وأضاف أنه سيتم بذل جهود أيضا لضمان إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين الآخرين المحتجزين في إيران.

وشكر وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الحكومة الفرنسية على جهودها. وقال مارتن إنه يتطلع إلى وصول برنارد الوشيك إلى الوطن.

وألقي القبض على فيلان في أوائل أكتوبر بينما كان في رحلة تعليمية إلى مدينة مشهد، حسبما أفادت أسرته.

واتهمته الشرطة بتصوير مسجد محترق ورجال الشرطة. واتهم في وقت لاحق بنشر "دعاية ضد الدولة" وإرسال صور إلى صحيفة بريطانية، والاستيلاء على قطع من الفخار عمرها مئات السنين. ونفى فيلان جميع التهم.

وقالت أسرة فيلان إن صحته تدهورت بشكل كبير منذ اعتقاله، حيث إنه يعاني من مشاكل كبيرة في القلب، وخطر كبير للإصابة بالسكتة الدماغية والفشل الكلوي ، كما أنه عانى من آلام مزمنة بسبب مشاكل في عظامه.

وألقي القبض على بريير في مايو 2020 بعد التقاطه صورا بطائرة مسيرة في حديقة طبيعية وقالت مصادر إيرانية إن تلك المنطقة كانت منطقة محظورة.

واحتجزت إيران العديد من الرعايا الأجانب في السنوات الأخيرة بتهمة التجسس أو انتهاكات أخرى للأمن القومي.