إستونيا تحذر من استغلال الصين اعتماد الاتحاد الأوروبي اقتصاديا لتعزيز نفوذها

قال وزير خارجية استونيا، مارجوس تساكنا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يتعين على نظرائه بالاتحاد الأوروبي أن يدركوا أن الصين تستغل اعتماد التكتل الاقتصادي بشكل متزايد لتحقيق نفوذ سياسي.



وأضاف تساكنا أنه يتعين علينا أن ندرك أن الصين تستغل علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد من أجل النفوذ السياسي.



وقال: "يجب أن نتحرك سويا "، مشيرا إلى أن اتخاذ موقف موحد، يمكن أن يواجه هذا الضغط . وقال: "نحن نشكل إجمالا اقتصادا كبيرا للغاية".



كان وزير الخارجية الصيني تشين جانج قد انتقد بحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، يمكن في نهاية المطاف أن تعاقب أيضا بعض الشركات الصينية التي تساعد روسيا على تفادي القيود الأوروبية.



وأوضح تساكنا إننا أشد اعتمادا من الناحية الاقتصادية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة قدراته الخاصة به في قطاعات مهمة، مثل الرقائق الالكترونية.



وبالتوازي، لفت وزير الخارجية الاستوني إلى الكيفية التى غير بها غزو روسيا لأوكرانيا، التكتل.



وبعد أن فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات تجارية انتقامية على روسيا تمكن الاتحاد من أن يقلل اعتماده على روسيا اقتصاديا في غضون "فترة قصيرة للغاية".



وقال إن الاتحاد الأوروبي تغير كثيرا خلال فترة العام ونصف العام الأخيرة . وذكر أنه لم يكن يعتقد أحد أن التكتل سيقدم دعما عسكريا لدولة غير عضو مثل أوكرانيا، "لكننا نقوم بذلك".



ويقول تساكنا إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يمضي في تحول مشابه لعلاقاته مع الصين.



وأشار قائلا: "يمكننا اتخاذ قرارات إذا أردنا ذلك".



ويبحث الاتحاد الأوروبي حاليا كيفية تعديل علاقاته مع بكين، في خضم تغير المشهد الجيوسياسي وتزايد التوترات بين الصين وتايوان.



وأضاف الوزير أن تشكيك السفير الصيني لدى فرنسا مؤخرا من استقلال الدول السوفيتية السابقة حاليا، مثل استونيا، إنما كان "اختبارا بسيطا" للقيم الصينية في هذا الخصوص.



وقال: "يجب أن نتحرك سويا.. ويكون لدينا اتصال واضح ونزيه مع الصين".