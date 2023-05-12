يلتقي الهلال مع نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة.

تأهل الهلال لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تخطى عقبة الاتحاد في نصف النهائي، بينما وصل الوحدة لنهائي الكأس بعد الإطاحة بالنصر ورفقاء رونالدو في نصف النهائي.

ويأمل الهلال في إنقاذ موسمه وعدم خروجه بحصيلة صفرية بعد مغادرة نصف نهائي كأس السوبر السعودي وخسارة نهائي دوري أبطال آسيا، كما أنه فقد الأمل في تحقيق لقب الدوري.

جدير بالذكر أن مواجهة الهلال والوحدة، في نهائي كأس الملك، هى المرة الثانية، بعد نسخة 1961، وسط طموح اللقب العاشر للهلال أو الثالث للوحدة.

وإذا نجح الهلال في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، سيحتفظ بالنموذج الحالي من الكأس، وسيتغير النموذج الذي ظهر لأول مرة قبل 11 عامًا.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال نسخ 2015 و2017 و2020، ليصبح المرشح الأبرز للاحتفاظ بالنموذج الحالي من الكأس، حال فوزه على الوحدة في المباراة النهائية.

بينما يبحث الوحدة عن الثأر من خسارته لنهائي عام 1961/1962 بنتيجة (3-2) على ملعب الصايغ بالرياض.

ويعد هذا اللقاء الخامس الذي يجمع الهلال والوحدة في مسابقة الكأس بعد عودتها بنظامها الجديد عام 2008.

ويسعى الوحدة في النهائي الثامن لتحقيق البطولة الثالثة ليتساوى مع الشباب في عدد الألقاب، ويفض الشراكة مع الاتفاق.