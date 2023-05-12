ضبط 2 طن كابوريا مجهولة المصدر في الإسماعيلية

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات من ضبط 2 طن كابوريا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدامي خلال حملة في الإسماعيلية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة تستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الإسماعيلية"، أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "المواد الغذائية"، ومجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية") عن ضبط "5 قضايا" عبارة عن (شركتين، 3 مصانع" من بينهم أربعة بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (13,898 طن أعلاف حيوانية، 2 طن كابوريا "مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للإستخدام") ومخالفات (إدارة المنشأة بدون ترخيص، عدم وجود سجل الحالة البيئية- التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة، عدم توفير صاحب المنشأة لمهمات الوقاية للعاملين).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.