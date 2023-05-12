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إصابة 8 أشخاص جراء حادث تصادم غرب العريش في شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 2:31 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 2:31 م

تعرض 8 أشخاص لإصابات متعددة، نتيجة حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولي الساحلي غرب العريش في مركز بئر العبد بشمال سيناء.

وأفادت مصادر طبية بأنه تم نقل 8 مصابين جراء حادث تصادم سيارتين قرب قرية 30 يونيو على الطريق الدولي الساحلي في مركز بئر العبد.

وذكرت أن عدة سيارات إسعاف تم الدفع بها إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابين هم كلا من، (خلود محمد درویش- 19 سنة)، (محمد منصور طالب- 20 سنة)، (ملك سليمان احمد- 13 سنة)، (عدي سليمان احمد عودة- 5 سنوات)، (محمد صالح محمد- 24 سنة)، (اسراء سليمان احمد- 7 سنوات)، (سليمان رزق سلامة- 15 سنة)، (عمر رزق سلامة- 22 سنة).

وأصيبوا جميعا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد النموذجي وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.


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