سبل تدريب الأطفال على التصرف في حالات الطوارئ

قد يسقط أحد الرفاق أثناء اللعب واللهو في مكان ما، من فوق هيكل للتسلق، أو قد يصاب بحالة من الدوار المفاجئ. وعادة ما يكون الأطفال هم أول من يتواجد في مكان وقوع الحادث أو في حالات الطوارئ، ومن الجيد أن يحتفظوا بهدوئهم وأن يعرفوا ما يجب عليهم فعله، ومن الممكن تعليمهم ذلك أيضا.



ويقول فرانك لير، المدير الإداري لـ"فلاسترباس"، وهي مجموعة غير ربحية تتخذ من برلين مقرا لها وتقدم دورات تعليمية للأطفال في الحضانات والمدارس الابتدائية عن الإسعافات الأولية: "عندما يواجه الأطفال أمرا غير مألوف، فإنهم يكونون أشبه بجهاز الكمبيوتر"، حيث إنهم يعيدون ضبط أنفسهم "إلى اللحظة التي كان كل شيء فيها لا يزال على ما يرام".



ويضيف: "إنهم يتصرفون في بعض الأحيان بطريقة لا عقلانية تماما، وذلك لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع الوضع".



ولمعالجة ذلك، تعمل الدورات التدريبية للتصرف في حالات الطوارئ بألمانيا، على تعليم الأطفال من سن أربعة أعوام إلى الصف الثاني في المرحلة الابتدائية، طبيعة حالة الطوارئ، وكيف يمكنهم تقديم المساعدة في حال حدوثها.



ويوضح لير أن "الأطفال يولدون افتراضيا بأساسيات الإسعافات الأولية"، ويقول إن أهم عناصرها هو التمتع بقدر كبير من التعاطف، فمثلا: "تسقط ميشيل الصغيرة وتبدأ صديقتها سارة في البكاء أيضا، وتحاول تهدئتها وتبدأ النفخ في الجرح."



كما يقدم "اتحاد العمال السامري"، وهو منظمة ألمانية خيرية لتقديم المساعدة والرعاية، تدريبا على الإسعافات الأولية للأطفال، بداية من سن ثلاثة أعوام.



وتقول إديث فالماير، المديرة الفيدرالية لخدمات الطوارئ والتعليم في "اتحاد العمال السامري"، إن "هناك شيء واحد يمكن للأطفال فعله دائما، وهو الحصول على المساعدة". لذلك فإنه من المهم جدا أن يعرفوا رقم الطوارئ المحلية، وأن يُسمح لهم بإجراء الاتصال.



ويقول لير: "عندما نسأل الأطفال أثناء الدورة التدريبية عما إذا كان من المسموح لهم بالفعل أن يجروا اتصالا تليفونيا برقم الطوارئ، يقول ما يصل إلى 90% منهم /لا/". ويشجع لير الآباء على إخبار أطفالهم بأنه يمكنهم – بل ويجب عليهم - استدعاء سيارة إسعاف في حالة الطوارئ.



وبينما يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 أعوام إجراء مكالمة استدعاء الطوارئ بأنفسهم، يمكن للأطفال الأصغر سنا أن يقوموا - على الأقل – بطلب ذلك من أي شخص ليجري الاتصال نيابة عنهم. وحتى يتمكن الأطفال من تقديم المعلومات الضرورية عند الاتصال، تقول فالماير إنه يجب على الآباء أن يدربونهم على ذلك: "قُل اسمك بصوت عال وبوضوح. قل مكانك، وإذا كنت لا تعرف، فاسأل أي شخص".



ويمكن للأطفال حتى تقديم مساعدة عملية بطريقة تتناسب مع أعمارهم. حيث يتم تعليم الصغار كيفية وضع الضمادات اللاصقة وتضميد الجروح. وتقول فالماير: "نقوم بتجربة ذلك مع بعضنا البعض، أو على سبيل المزاح باستخدام الدمى أو دمى الدببة".



كما يتم عرض طريقة الإنعاش القلبي الرئوي على طلاب المدارس أثناء دورات "فلاسترباس" التدريبية. ويقول لير: "حتى لو لم يكن الطفل قادرا من الناحية الجسدية على القيام بالإنعاش القلبي الرئوي، فإنهم قادرون بشكل واضح على إرشاد البالغين إلى ما يجب عليهم القيام به".



ويعد طلب المساعدة من الكبار هو أمر آخر يمكن للوالدين مناقشته مع أطفالهم. وهل هناك جار معين يمكنهم دق جرس بابه في حالة الطوارئ؟ كما يعد التواصل مع صاحب أحد المتاجر القريبة احتمالا آخر. ويشير لير إلى أن الاطفال "يمكنهم أيضا إبلاغ سائق حافلة، والذي من الممكن أن يقوم بطلب المساعدة على الفور".



وتقول فالماير إن هناك رغبة كبيرة في تقديم المساعدة، تكون موجودة لدى الأطفال بشكل عام. وتضيف: "إنهم متحمسون ويفعلون ذلك بدون تحفظات. إنهم سرعان ما يكتشفون ما إذا كان بإمكانهم القيام بشيء ما أو يتعين عليهم طلب المساعدة".



عندما يتعلم الأطفال داخل مجموعة، على سبيل المثال، داخل الحضانة أو الفصل الدراسي بالمدرسة، فإن الحماس الذي لديهم يكون بلا حدود. ويقول لير: "هل يمكنك تخيل حجم المتعة التي يشعرون بها عندما نشرح طريقة عمل بطانية الفضاء ثم يركضون جميعا مثل رواد الفضاء؟".



ويشار إلى أن بطانية الفضاء (المعروفة أيضا باسم "بطانية الطوارئ" أو "بطانية الإسعافات الأولية") هي بطانية قليلة السعة بشكل خاص، تتميز بمقاومتها للماء والرياح، وهي مصنوعة من عاكس حراري وأغطية بلاستيكية رقيقة، وهدفها هو تقليل فقدان حرارة الشخص بسبب البيئة المحيطة من إشعاعات وغيرها.



كما يقوم "اتحاد العمال السامري" بتدريب الأطفال على الظروف الاستثنائية، مثل هطول الأمطار الغزيرة أو انقطاع التيار الكهربائي. وبما يتناسب مع أعمارهم، يتعلم الأطفال أمورا بسيطة، مثل وجود مصباح كهربائي جاهز، أو التحقق من والديهم بشأن ما إذا كانت هناك إمدادات كافية من الشموع في متناول اليد.



وتقول فالماير: "يعود الأطفال بعد ذلك إلى المنزل ويسألون على الفور (هل لدينا مصباح يدوي وما يكفي من البطاريات؟)".