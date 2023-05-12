قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني ومساعد رئيس حزب العدل، إن اعتراف الناس بالمشكلة السكانية هو خطوة إيجابية ننطلق منها لحل الأزمة كلها.

وأضافت، خلال استضافتها مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن القضية السكانية ليست فقط الزيادة السكانية، ولكن هناك التنمية السكانية، وهي أن تجعل هذه الكتلة السكانية مفيدة لتطوير الدولة.

وأوضحت أن السياسات الاقتصادية يمكنها تغيير نمط معيشة المواطنين ونقلها إلى نمط أفضل يمكنه من التبصر بمدى أهمية الأسرة، والسياسات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وهناك الصحة الإنجابية ومكانة المرأة في الأسرة.

وأكدت وجود خلل في السياسات الاقتصادية، لأن الزيادة السكانية أحد مؤشرات الدول الفقيرة، لأن المواطن يميل لزيادة الإنجاب نتيجة ثقافة معينة يفرضها عليه الاقتصاد.

ولفتت إلى أهمية أن تكون هناك مخصصات في الميزانية لتنمية مستوى الفرد على مستوى التعليم والصحة وفرص العمل، بمجرد تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، ستجد لديك مواطنًا أكثر وعيًا بضرورة تنظيم الأسرة وإنجاب أطفال أقل.