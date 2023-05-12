العثور على جثة طفل داخل خزان مائي بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية في المنيا، اليوم، على طفل جثة هامدة داخل خزان مجارى، بالقرب من قرية تلة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإبلاغ أحد الأهالي بالتعاون مع مباحث المركز، بكشف غموض اختفاء طفل يدعى (ياسين محمد صابر)، طالب بالمرحلة الابتدائية مقيم بقرية تله التابعة للمركز، والعثور على جثته داخل مخزن مائي.

وانتقلت على الفور قوة أمنية لموقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص بحضور النيابة العامة ومفتش صحة المركز، تبين أن هناك شبة القتل العمد، حيث تم إلقاء جثته داخل المخزن المائي بعد اختفائه بساعات، وكانت حررت أهليته محضرا لتغيبه عن المنزل.

وأمر اللواء مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته، وبالفحص والتحري السريع للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وضبط مرتكب الواقعة على الفور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير مفتش صحة المركز والطبيب الشرعي، ومباشرة التحقيقات.