حسن الحديدى ينتصر لشكل الحكاية التى يتناقلها عدد كبير من الشخصيات المؤثرة

سلسلة متداخلة ومتتابعة من الحكايات التى تدور فى عالم القرية الساحر، بلغة شديدة السلاسة، ميزت رواية «أيام الرخص» للكاتب حسن الحديدى، الصادرة عن دار الشروق، والفائزة بجائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول، حيث يضع الحديدى القارئ فى القلب تماما من فضاء سردى يحفل بالحكايات المشوقة والأجواء الدافئة للقرية.

جاء الإهداء فى بداية الرواية، دالا على قدرات الكاتب والمترجم حسن الحديدى، والذى أشار بوضوح إلى دوره والده رضا الحديدى، فى غرس قيم السرد والحكى فى عقل وقلب نجله منذ نعومة أظافره، حيث قال عنه: إهداء إلى أبى، رب الحكايات الذى اصطفاه لى القدر، ورسول الصفو فى زمان الكدر، ليمضى الحديدى الابن فى مساره البارع فى تشكيل الأحداث وجذب انتباه القارئ بحكايات لا تفتقد للتفاصيل المشوقة.

تتطرق رواية «أيام الرخص.. حكاية قديمة جدا»، إلى عودة يحيى الطاهر إلى قريته فى مطلع عام 1942 بعد استدعاء عاجل بسبب مرض أبيه الأخير. وبعد أيام يموت والده تاركا له أرضا ليست فى يده، ويكون عليه استردادها. تلقى الحرب العالمية الثانية بظلالها لتصبح الأوضاع فى القرية أكثر تعقيدا مما كان يظن، بينما تشتعل الأحداث فى القاهرة مع حصار دبابات الإنجليز لقصر عابدين.

تطوف بنا الأحداث إلى تضافر وتعاون يحيى مع أهل قريته، ويعتزم إنشاء تعاونية زراعية، ليكون الفلاحون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات؛ لكنهم لم ينتبهوا للفخ الذى يُنصَب لهم، حتى تأتى الرياح بما لاتشتهى سفن الجموع المتعطشة لتحسين الأحوال، ليبدأ القارئ فى أول فصول الرواية، ولايشعر بنفسه إلا مع اكتماله وانتهائه.

«قطع متجاورات، بقرة عايد، صحوة، رحلة الشيخ الطاهر، يوم الامتحان، الخميس الكبير، جمعة الحساب، فى البيت العالى، رحلة الشتاء والصيف، إلى الأمام يا روميل، مرسال الهوى» هى مجموعة من الفصول التى تشكل محطات وقوام الرواية، والتى سلط فيها الكاتب بؤرة اهتمامه الرئيسية على أجواء القرية فى النصف الأول من القرن العشرين، مستعينا بالكثير من الأدوات التى جعلت من التجريد أحد أهم مميزات نصوصه، مع رغبة قوية دائما فى الانتصار لشكل الحكاية التى يلتقطها على الدوام مهما بلغت ذروة الأحداث وتقلباتها.

يملك الكاتب براعة فى التوصيف، وقدرة على استدعاء التفاصيل المتعلقة بالقرية، للدرجة التى تجعل القارئ منغمسا فى الإحساس بتفاصيل الأشجار ورائحة الليمون والبرتقال، والتعرف على صوت الخفير القادم من سكون وظلام دامس، وهو ما نعاينه فى المقتطف التالى:

«زرعهما الكوبرى فى النفق المعتم الذى تصنعه أشجار الجميز الضخمة على جانبى السكة، أربع شجرات هائلة وسط ليل لا قمر فيه ولا هلال، كأنما هى جبال من الكحل تعلو وسط بحر الحبر، النفق أشد عتمة وبرودة وسكونه كالموت اصطك الجسدان، فتمتم نافع فى رجفته: «طوبة يخلى الصبية كركوبة»، استقبلتهما هبَّاتٌ من حوض الجناين حملت أخلاط الليمون والبرتقال، زعقة حسان الخفير: اثبت، ولا تدرى أهو يطلقها ليثبت بها الشبح القادم فى الظلام، أم يطرد معها خوفه وينشد لنفسه الثبات».

تسلح الكاتب حسن الحديدى بمجموعة من الأدوات الدالة على مكامن قوة عمله الروائى الأول، معبرة عن السمات التى تميز نصوصها، وهو ما جاء فى حيثيات فوز الرواية بجائزة خيرى شلبى، من حيث كونها عملا أدبيا مكتمل النضج، متماسك اللغة والبناء، متداخلة فيه الحكايات بسلاسة شديدة ولغة جزلة، تنبئ عن كاتب مهم صاحب تجربة ثرية ونفس روائى حقيقى، حيث تتابع تطورها السردى فى عالم القرية، فى زمن مرجعى مرتبط بالعقود الأولى من القرن الماضى، نتابع حركة واسعة بين عدد كبير من الشخصيات، فى أزمة سابقة، لكن البناء قائم على تقنية «التقطيع» بعناوين جانبية، مع ولع بالحكايات، وتعدد الروايات عن الواقعة الواحدة، الأمر الذى نتأكد منه فى المقتطف التالى:

«لكن ما هى إلا لحظات حتى انفجر الخبر فتناثر فوق رءوسهم جميعًا: «یحیی»، ترددها النسوة مع ضربة على الصدر وشهقة تكاد تلفظ معها قلبها ويتناقلها الرجال وهم يضربون كفا بكف. نعم، يحيى. وهل يخطئ أحد جلبابه السودانى المميز عن كل جلابيب أهل البلد، هى ملابس يحيى التى وجدوها، جلبابه ومركوبه. ولكن أين هو، أين جثته هل مات؟ لعله لا يزال له فى الدنيا نفس باق! بقيادة محمود الهادى الذى شارك فى استخراج جثث من هذه البقعة من البحر يفوق عددها سنوات عمره».

يشار إلى أن حسن الحديدى؛ هو كاتب ومترجم مصرى، درس اللغة الألمانية وآدابها، ويعمل مدرسا للغة الألمانية فى جامعة الأزهر. يمارس الترجمة الأدبية منذ عام 2005 بعد مشاركته فى ورشة للترجمة بين العربية والألمانية بجامعة لايبزيج فى ألمانيا.

ترجم عن الألمانية عدة أعمال أدبية، منها: «خبز السنوات الأولى» لهاينريش بُل، «أسطورة السكير المقدس» ليوزِف رُوت، «يعقوب فون جونتن» لروبرت ﭬـالزر، «فى مستعمرة العقاب» لفرانتس كافكا، و«الإجراء المتَّبَع» لبرتولت بريشت.