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قصف إسرائيلي وإطلاق قذائف باتجاه مستوطنات في غلاف غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 1:07 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 1:07 م

 

شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جديدة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن الطائرات الحربية قصفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وسبق هذا القصف إطلاق فصائل فلسطينية مسلحة قذائف صاروخية باتجاه مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة وتم اعتراض 4 منها فيما سقطت باقي الصواريخ في مناطق مفتوحة.

وتزامن إطلاق الصواريخ مع انعقاد اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقييم الأوضاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، أسفرت عن مقتل 31 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، و5 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية أمس الأول بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.


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