مسئولون سويديون يصادرون 460 كيلوجراما من الكوكايين

ذكر مسؤولون سويديون اليوم الجمعة، أنهم صادروا نحو نصف طن من الكوكايين في مدينة هلسينجبورج الساحلية جنوبي البلاد، في إحدى أكبر عمليات الضبط بالبلاد.

وعثر مسؤولو الجمارك على 460 كيلوجراما من الكوكايين في أجزاء سرية بأسفل حاويتي شحن قادمتين من الإكوادور في نهاية أبريل.

وتقدر القيمة السوقية للمخدرات بما يربو على مليار كورنه سويدية (حوالي 96 مليون دولار).

وذكرت وكالة الجمارك أن هذا الإعلان يشدد على مخاوف من تحول ميناء هلسينجبورج إلى بوابة لدخول الكوكايين الذي لا يتجه إلى السويد وحدها، بل إلى سائر دول أوروبا.

وقال إريك فرايبرج رئيس قسم الجمارك المسؤول: "تقييمنا هو أن السويد أصبحت دولة عبور لتهريب المخدرات".

وذكر أن الشحنات الكبيرة يتم شحنها إلى السويد ومن ثم يتم إرسالها إلى دول أوروبية أخرى.