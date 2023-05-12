أردوغان: العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا بدأت

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال أردوغان: "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "أنشأنا حتى الآن أكثر من 100 ألف منزل في الشمال السوري عبر مؤسساتنا الحكومية ومنظماتنا المدنية، وقد بدأ المهاجرون العودة إلى هذه المنازل".

وانتقد أردوغان تصريحات زعماء المعارضة بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا.

وتابع: "لا أؤيد هذا المفهوم، هذا ظلم. لا سيما أن العودة الطوعية للسوريين قد بدأت بالفعل ونحن سنقدم الدعم اللازم لهم".

يذكر أن تركيا تستضيف نحو 3 ملايين و700 ألف لاجئ سوري بحسب أرقام المديرية العامة للهجرة .