المجر: أوربان يشبه مشروع أوروبا بخطة هتلر للسيطرة على العالم

قارن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، مشروع توحيد الاتحاد الأوروبي بسعي أدولف هتلر للسيطرة على العالم.



وقال الزعيم الشعبوي اليميني في مدينة فيزبرم غرب المجر اليوم الجمعة، إنه منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية، كانت هناك جهود لاستعادة الإمبراطورية على أراضيها.



وأضاف أوربان: "بيزنطة وشارلمان والإمبراطور الألماني "أوتو" ونابليون وهتلر - كانوا يحلمون جميعا بالوحدة الأوروبية، كل على أساس مختلف".



وتابع أوربان، أن الوضع اليوم لم يكن مختلفا: "فالوجود الوطني المستقل وفكرة الإمبراطورية موجودان في نفس الوقت.. الثقافة الوطنية والقيم الأوروبية.. السيادة - كما قالوا في بروكسل - اتحاد أوثق من أي وقت مضى".



ويرد المصطلح الأخير في ديباجة معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، والتي تنطبق على جميع الدول الأعضاء.



وانضمت المجر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004. وخاض أوربان، الذي حكم بلاده بطريقة شبه استبدادية منذ عام 2010، بشكل متكرر معارك ضد الالتزامات الناشئة عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل المثال ما يتعلق بسياسة اللجوء أو سيادة القانون.