مشاركة مصرية في مسابقة ميس إليت بالغردقة

علق عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، على المسابقات الخاصة التي تقام على أرض مصر والتي بدأ منها مسابقة "ميس إيليت"، والتي تبدأ من 10 مايو وتنتهي في 19 من الشهر نفسه.



وقال، القاضي، إن هذا النوع من المسابقات يعمل على الترويج على السياحة في مدينة الغردقة، بالإضافة إلى الشركات التي تقوم بالترويج للحدث عن طريق الصفحات التي تقوم بنشر صور المسابقة والأماكن التي يتواجدون بها وما إلى ذلك.



وأكد أن تواجد مسابقة مثل "ميس إيليت" في مصر تعطي رسالة إلى العالم أن مصر بلد أمان، وبالتالي هي دعاية مجانية لمصر وما بها من سيحة، ونحن نقدم أيضًا الدعم المعنوي واللوجستي والأمني ذلك النوع من المسابقات.



وعن تمثيل مصر في مسابقة "ميس إيليت" متمثلا في الفنانة يارا السكري، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن تمثيل مصر وأمر إيجابي جدًا أن يكون هناك ممثل عن مصر، في هذا النوع من المسابقات.



وتشارك يارا السكري في المسابقة ممثلة لدولة مصر، ضمن 41 دولة أخرى منها «ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوغندا، السويد، أوكرانيا، صربيا، روسيا، البرتغال، رومانيا، بيرو، باكستان، لبنان واليابان وإيطاليا» وغيرها من الدول.