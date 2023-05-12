وزير داخلية لبنان: السعودية محفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، بعد لقائه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية محفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

وقال مولوي، بعد لقائه السفير بخاري في منزله في اليرزة شمال شرق بيروت "سررنا بلقاء السفير بخاري، سفير المملكة الحاضنة للبنان والمحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف "لم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا مع السعودية، ونحن نقوم بواجباتنا كاملة لمصلحة الشعب اللبناني".

كان السفير بخاري، قد جال على قيادات لبنانية الأسبوع الماضي، وأوضح أن بلاده تدعو لعدم إطالة أمد الفراغ الرئاسي وهي لا تعارض وصول أي شخص إلى موقع رئاسة الجمهورية، وتعتبر الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا لبنانيا، ويعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل.

واستقبل السفير بخاري، أمس الخميس، في منزله في اليرزة، المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية المدعوم من "حزب الله" و"حركة أمل" الوزير السابق سليمان فرنجية.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي. ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.