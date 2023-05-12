ألمانيا تصادر أصولا من يخت فاخر مرتبط برجل أعمال روسي

صادر مسئولون ألمان أصولا من يخت في ميناء هامبورج مرتبط برجل أعمال روسي يشتبه في تحايله على عقوبات مفروضة في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام اليوم الجمعة، إن المداهمة نفذها مسؤولون بالنيابة عن مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ميناء هامبورج أمس الخميس.

وصادرت السلطات مجموعة فنية ومقتنيات فنية أخرى تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات، وفقا لتقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية.

وبعد تفتيش أولي لليخت في 3 مايو الجاري، أعلن مكتب المدعي العام والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أنه "يجري التحقيق مع رجل أعمال من الاتحاد الروسي للاشتباه في انتهاكه لقانون التجارة الخارجية والمدفوعات".

وبحسب البيانات، جرى تفتيش اليخت على وجه التحديد بحثا عن أعمال فنية باهظة الثمن أو أشياء أخرى ذات قيمة عالية.

ويذكر أن اليخت المعني يحمل اسم "لونا"، وهو يخت فاخر.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، فإن رجل الأعمال الروسي فرهاد أحمدوف يملك اليخت، وهو من بين الخاضعين للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ويشتبه أن رجل الأعمال "انتهك الالتزامات الجنائية بإعلان الأصول للبنك المركزي الألماني والمكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات بعد وضعه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي"، كما جاء في البيان. ويُشتبه أنه لم يبلغ السلطات عن "أصول كبيرة" في ألمانيا.

ويمكن أن تكون الأغراض المضبوطة الآن دليلا على الانتهاكات، أو من المحتمل أن تصدر محكمة قرارا بمصادرتها.

وبحسب بيانات السلطات، فإن الحملة التي جرت أمس كانت استكمالا قانونيا للتحقيقات التي بدأت في 3 مايو الجاري.

واحتجزت السلطات الألمانية اليخت "لونا" في الربيع الماضي. وكان القارب الذي يبلغ ارتفاعه 115 مترا آخر مرة في مرفأ حوض بناء السفن الذي تديره شركة بناء السفن في هامبورج "بلوم + فوس"، وهي جزء من مجموعة "لورسن جروب" الألمانية لصناعة السفن.