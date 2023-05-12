الجيش الروسي ينفي تقارير بشأن إحراز أوكرانيا مكاسب في باخموت

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تقارير بأن قوات أوكرانية حققت مكاسب في المعركة من أجل السيطرة على مدينة "باخموت" المتنازع عليها بشدة في شرق البلاد.



وقالت الوزارة الروسية، على تطبيق تليجرام، إن "البيانات التي تم نشرها، عبر قنوات تليجرام المعزولة بشأن (اختراقات في خطوط الدفاع) في عدة أماكن، لا تتوافق مع الواقع".



كان العديد من مراسلي الحرب والمدونين العسكريين الروس، قد تحدثوا في وقت سابق عن هجمات ناجحة من قبل قوات أوكرانية، بالقرب من باخموت، إلى جانب تكهنات بشأن بدء هجوم مضاد طال انتظاره من جانب كييف.



وقالت القيادة العسكرية الروسية "الوضع العام في المنطقة للعملية الخاصة، تحت السيطرة".



وعن باخموت، أشارت الوزارة فقط إلى "استمرار تحرير الجزء الغربي من أرتيوموفسك (الاسم السوفيتي للمدينة)، بدعم سلاح الجو والمدفعية".



ولم تقدم موسكو المزيد من التفاصيل.



يأتي ذلك بعد تقارير متضاربة بشأن المدينة وانتقادات عامة من قبل رئيس قوة المرتزقة الروسية، المدعومة من الكرملين التي تقاتل في باخموت، يفجيني بريجوجين، الذي يشكو منذ فترة طويلة من تزايد المشكلات في المعارك بسبب نقص الذخيرة والدعم.