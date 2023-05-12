تحرير 49 محضرا في حملة تموينية بدمياط

شن رجال مديرية تموين دمياط، حملة مكبرة، في نطاق مركزى الزرقا وفارسكور، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة للعمل، تمكنوا خلالها من ضبط 49 محضر مخالفة.

وأوضح المحاسب علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في مجال المخابز تم تحرير 27 مخالفة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، أو غير مطابق للمواصفات، مع تحرير 6 محاضر ضرب وهمي وتجميع بطاقات المواطنين، وعدم الإنتاج الفعلي، وفي مجال محطات الوقود ومستودعات الغاز، تم ضبط والتحفظ على 2000 لتر بنزين 80 في عهده باطنيه غير مرخصة، مع تحرير 9 محاضر عدم تشغيل أو تعطل جهاز القياس الآلي ATG بمحطات الوقود، لإخفاء حجم الأرصده الفعلية المتواجدة من المنتجات البترولية.

كما تم التحفظ على 214 كيلو جرام في أحد محلات تعبئة السكر، بنقص وزن 30 جرام في المتوسط لكل كيلو، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة بكل منها، ويأتي ضمن خطة تكثيف الرقابة التموينية على الأنشطة التموينية والأسواق، لحماية المستهلك ومكافحة الغش والتدليس.