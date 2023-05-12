أمريكا توافق على بيع مروحيات تشينوك لألمانيا مقابل 8 مليارات دولار

وافقت الحكومة الأمريكية من حيث المبدأ على بيع 60 طائرة من مروحيات تشينوك للنقل الثقيل من طراز "سي إتش-47إف" إلى ألمانيا، وذلك وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي في واشنطن، والتي تتولى الرقابة على صفقات التوريد العسكرية.

وكان قد تم إبلاغ الكونجرس الأمريكي، الذي تتعين استشارته بهذا الأمر، أمس الخميس. وورد في الإخطار أن الحد الأقصى للسعر هو 5ر8 مليار دولار لإتمام الطلبية.

وتعتبر مروحيات تشينوك، مروحيات الخدمة الشاقة للنقل الجوي السريع للمركبات والأفراد والإمدادات، حيث تستخدمها القوات الدفاعية لأكثر من 20 دولة.

ويتم التعرف بسهولة على مروحيات "سي إتش-47"، التي دخلت الخدمة بالجيش الأمريكي في عام 1962، من خلال شكلها المتميز الذي يأتي على شكل موزة ومروحتيها الرئيسيتين، ويمكن أن تشحن أكثر من 11 طنا، أو تنقل ما يصل إلى 55 راكبا.

ووفقا للاتفاق، يمكن أن يتم توفير أول طائرات من مروحيات تشينوك للجيش الألماني "بوندسفير" بحلول عام 2027.