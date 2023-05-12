وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من توقف الحكومة عن سداد بعض التزاماتها إذا لم يتم رفع سقف الدين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة الاتحادية ستضطر إلى تأجيل سداد بعض التزاماتها المالية إذا لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الوزارة ليس لديها في الوقت الحالي خططا للتعامل مع الموقف في حال عدم رفع سقف الدين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة: "إذا فشل الكونجرس في القيام بذلك سيضعف ذلك تصنيفنا الائتماني ويجعلنا نؤخر سداد بعض الالتزامات سواء كانت مدفوعات سندات مستحقة السداد أو مدفوعات الضمان الاجتماعي، وهو أمر لم تفعله الولايات المتحدة منذ 1789 ولا يجب أن نفعله الآن لذلك فإننا لا نناقشه".



وأضافت يلين ن أفضل حل لمأزق الدين الأمريكي الحالي هو أن يرفع الكونجرس سقف الدين.



وأفادت إن "ما تحتاجه الأسواق العالمية والأسر والشركات الأمريكية هو أن يروا أن لدينا كونجرس يلتزم بسداد الفواتير".



وجاءت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في نيجاتا باليابان.



ورفضت يلين الإفصاح عما قد تفعله وزارتها حال لم يرفع الكونجرس السقف، أو حال تعليق سقف الدين، قبل أن تجد الخزانة نفسها عاجزة عن تغطية كل الالتزامات الحكومية.



وفي واشنطن، أرجأ الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اجتماعا بشأن سقف الدين، كان مقررا اليوم الجمعة. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن التأجيل هو علامة على أن المحادثات على مستوى العاملين بدأت تحرز تقدما.



ووقع بايدن وأعضاء الحزب الجمهوري بالكونجرس في خلاف منذ أسابيع بشأن رفع حد الاقتراض البالغ 4ر31 تريليون دولار.