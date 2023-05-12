 توريد أكثر من 199 الف طن قمح بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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توريد أكثر من 199 الف طن قمح بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 11:18 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 11:18 م
أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ 199063.108 طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم الجمعة وذلك في شون وصوامع المحافظة ومراكز التجميع.

وقال إنه تم توريد 26471.673 طن لصوامع الخارجة، وماتم توريده لصومعة شرق العوينات بلغ 50509.200 طن، أما بنك التسليف تسلم 463.270 طن، ومنطقة التقاوي تسلمت 5410.965 طن، حتى الآن مع استمرار التوريد بالجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وذكر المرسي، ان إجمالي ما تم توريده من القمح داخل المحافظة بلغ 82855.108 طن، والكميات الموردة خارج المحافظة بغلت 116208 طنا، ليصبح الإجمالي العام للتوريد للمحافظة 199063.108 طن، والمساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة بلغت 436 ألف و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحات الأكبر في منطقة شرق العوينات بواقع 186277.6 فدان.

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