نحو 14 مليون دولار أمريكي خسائر غزة اليومية منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية

قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة يتكبد خسائر يومية بقيمة 50 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 14 مليون دولار) منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية الحالية.

وحذر بيان صادر عن الجمعية، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، من تداعيات استمرار إغلاق السلطات الإسرائيلية معبري (كرم أبو سالم/ كيروم شالوم) التجاري و(بيت حانون/ إيرز) لليوم الرابع على التوالي.

وذكر رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة، أن "استمرار إغلاق المعابر، من شأنه إلحاق خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد غزة، تصل إلى ما يقارب الـ50 مليون شيكل يوميا".

وأضاف أن "استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم الشريان الرئيس لدخول البضائع والمواد الغذائية، يمثل عقابا جماعياً من شأنه زيادة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وإلحاق الضرر بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، وتهديد عمل محطة توليد الكهرباء نتيجة عدم دخول الوقود اللازم لتشغيلها".

وأشار إلى أن مواصلة إغلاق معبر بيت حانون على الجانب الآخر من شأنه زيادة معاناة المرضى في القطاع، وحرمان رجال الأعمال وكبار التجار من إتمام صفقاتهم ونشاطاتهم الاقتصادية.

ودعت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة إلى ضرورة تحييد اقتصاد غزة واحتياجات السكان الإنسانية عن السياسة، والضغط على إسرائيل لإعادة فتح معابر القطاع.

وتغلق إسرائيل المعبرين المذكورين مع قطاع غزة منذ بدء جولة التوتر الحالية مع الفصائل الفلسطينية، فجر الثلاثاء الماضي، والتي خلفت 31 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحى حتى الآن.