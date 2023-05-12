مصادر فلسطينية :إسرائيل تشن هجمات جوية على قطاع غزة لليوم الرابع

قالت مصادر فلسطينية، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت، اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي عدة غارات على مواقع وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة من دون أن يبلغ عن إصابات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بغارات جوية مواقع عسكرية ومنصات صاروخية تحت الأرض تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وذكر الجيش أنه هاجم منذ بدء جولة التوتر فجر الثلاثاء الماضي 215 هدفا في قطاع غزة تضمنت اغتيال خمسة قيادات بارزة في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وأضاف أنه رصد إطلاق 880 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تم اعتراض 260 منها.

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي الذي يزور مصر منذ أمس، أن مباحثات وقف إطلاق النار ستتواصل اليوم، متأملا الوصول ل"اتفاق مشرف يعكس مصلحة الشعب الفلسطيني وأداء المقاومة على الأرض".

كما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه تم استئناف محادثات الوساطة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعثرت محادثات وقف إطلاق النار بسبب رفض إسرائيل الالتزام بوقف الاغتيالات في قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 30 من بينهم 6 أطفال و4 نساء، و2 من المسنين منذ بدء جولة التوتر مع إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي.

وهذه أسوأ موجة توتر يشهدها قطاع غزة منذ آب/أغسطس 2022 عندما قتل نحو 49 فلسطينيا من بينهم 19 طفلا في غارات إسرائيلية استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وشنت إسرائيل أربع حروب على قطاع غزة في الفترة من 2008 إلى 2021 فضلا عن عدد كبير من جولات التوتر ما خلف عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين ودمار هائل في المنازل والبنى التحتية.