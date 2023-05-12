 إزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بالزرقا ضمن الموجة ال21 بدمياط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بالزرقا ضمن الموجة ال21 بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 6:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 6:20 ص

كشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه يجرى استكمال أعمال الموجة الـ21 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى، مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية جسور النيل على مساحة 199م2 بمركز ومدينة الزرقا.

وأضافت المحافظ، وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى 200 حالة بمساحة 25553م2، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لها فى المهد، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون.

 

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