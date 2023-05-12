أحمد مرتضى: مجلس الإدارة قرر عدم تعيين قائم بأعمال رئيس النادي

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كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الإدارة من تعيين قائم بأعمال رئيس القلعة البيضاء، بعد صدور قرار بعزل مرتضى منصور من منصبه.

وقال أحمد مرتضى في المؤتمر الصحفي: « أقول لوزير الرياضة مجلس الإدارة قرر عدم تعيين قائم بأعمال رئيس النادي، وإذا أردت رحيل مرتضى عليك بحل المجلس بالكامل».

وأضاف: «نحن لسنا بحاجة للمناصب والنادي يمر بأزمة مالية كبيرة في الفترة الأخيرة، وكلما وفرنا أموال يتم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس».

وأوضح أحمد مرتضى: «عندما نتحدث مع أي لاعب للتعاقد معه يسألنا عن موقف المجلس من الاستمرار، والكل يعلم أن مرتضى منصور هو من يجلب الأموال للنادي».

وتابع: «رئيس اللجنة المعينة السابقة طلب من وزير الرياضة إنشاء مبادرة مثل (ناديك يناديك)، وهذا ما رأيته في الخطابات».

وأتم: «عندما كنت عضوا في مجلس الإدارة عام 2013، لم أجد كرسيا لأجلس عليه، ومن يتأثر دائما هم عمال النادي».