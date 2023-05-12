إيمان العاصي: تلقيت رسائل تهديد بخطف بنتي أثناء عرض جعفر العمدة

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن تلقيها رسائل تهديد ووعيد، على خلفية ظهورها الأخير في دور شخصية «دلال» -الزوجة الشريرة- بمسلسل «جعفر العمدة» خلال موسم رمضان المنقضي، قائلة: «من بداية الحلقة 19؛ كنت بتهدد كنت بستقبل رسائل: إنتي لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة؛ هنعرف عنوانك وهنخطف بنتك وكانت رسائل حقيقية جدا».

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى عدم اكتراثها بالتهديدات استنادا إلى وعي الجمهور من عدم حقيقة ما يحدث بالواقع، قائلة: «راهنت أكيد على وعي الجمهور وإننا بنمثل، وبعدين النغمة بدأت تهدأ والرسائل كانت بتترجى مني معملش حاجة مؤذية في سيف، في مقابل إنهم هيسامحوني بعد ما خافوا مني».

وأشارت إلى تباين تعامل الجمهور اتجاهها بعد المسلسل، قائلة: «زمان قبل المسلسل كانوا بيسلموا عليا وفي لطافة على وجوههم وهما بيتصوروا معايا، دلوقتي مترددين يقربوا مني ولا لا»، مشيرة إلى انحسار رؤيتها اتجاه الحكم على شخصيتها في المسلسل بالشر على ضوء معاملتها مع الزوجة الثانية ثريا فقط، معقبة: «دلال كانت شريرة وحقودة.. لأن عندها مرض اسمه جعفر».