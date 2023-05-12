أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عزمه الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة؛ بسبب الأزمات التي يعاني منها النادي في الآونة الأخيرة.

وقال أمير مرتضى في المؤتمر الصحفي: «مرتضى منصور رئيس النادي يعرف جيدًا أنني لم أكن مؤيدًا لعودتنا مرة أخرى إلى الزمالك».

وأضاف: «مرتضى لم يكن أبدا هادئا أو يحل الخلافات بالدبلوماسية، لقد انتخبتموه لأنه رجل قوي، وبالتالي حين يقولون إن مشكلته مع اتحاد الكرة شخصية، نحن لا ندير أعمالا مختلفة ليس لدينا "خناقة" غير الزمالك».

وتابع: «نحن لن نواصل في دوامة المشاكل، لأن سمعتنا كأسرة هي من تتأثر، وإذا سجل لاعب أصبحت الأنجح في العالم، وإذا أتت الكرة خارج المرمى أصبحت فاشلا و "بتاع عمولات" وهكذا».

وأوضح أمير مرتضى: «أن تمنى أن يتحمل كل شخص مسؤوليته، وأن يعرف وزير الرياضة أن الزمالك ليس شركة أو ناديا صغيرا، بل تاريخه أكبر منا ومن الوزارة أيضًا».

وأتم: «الزمالك يمتلك تعاقدات مع لاعبين أجانب لا يمكننا تأخير أموالهم، ولو كهربا سدد الغرامة غدًا سيضعها في حساب محجوز لصالح ممدوح عباس».