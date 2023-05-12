ضبط متهم بحيازة 80 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامه بحيازة 80 ألف قرص لعقار "الترمادول" المخدر، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة "الترامادول"، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه أثناء استقلاله سيارة، وحال تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أيد ما اء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في عملية التوزيع.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.