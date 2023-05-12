مشتبه به في انفجار غامض بالقرب من دوسلدورف معروف للشرطة الألمانية

أعلنت السلطات الألمانية، أن رجلا يشتبه أنه تسبب في انفجار في مبنى بالقرب من مدينة دوسلدورف، ما تسبب في إصابة نحو 12 من عمال الطوارئ، كان معروفا لدى الشرطة الألمانية.

وقالت لاورا نويمان المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في دوسلدورف إنه تم إصدار مذكرة توقيف من قبل بحق المشتبه به بسبب عدم دفع مبلغ مالي. ومع ذلك لم تظهر بيانات الشرطة الخاصة بالرجل "أي شيء ذي صلة بالواقعة أو شيء يمكن مقارنته بها".

وأصيب 12 فردا من قوات الإطفاء والشرطة في الانفجار أمس الخميس بعد استدعائهم إلى شقة في بلدة راتينجين، القريبة من دوسلدورف.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن شرطية تبلغ من العمر 25 عاما وشرطي يبلغ من العمر 29 عاما أصيبا بجروح خطيرة وأن سبعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح خطيرة.

وإجمالا، أصيب أكثر من 30 شخصا في الانفجار، بحسب السلطات.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار. وألقت الشرطة الألمانية القبض على المشتبه به البالغ من العمر 57 عاما عقب الانفجار، ثم عثرت على جثة في شقة الرجل.

ويبحث المحققون أيضا في كيفية وفاة الشخص الذي عثر عليه ميتا في شقة المشتبه به. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشخص مات منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيقات اليوم الجمعة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مذكرة الاعتقال ستكون بتهمة الشروع في القتل أو الشروع في القتل غير العمد.

ولم يتضح ما إذا كانت الشرطة قد استجوبت الرجل. وأشارت الشرطة إلى أن خبراء الطب الشرعي لم يتمكنوا بعد من دخول الشقة التي وقع فيها الانفجار حتى اليوم.

وقال متحدث باسم الشرطة: "كان هناك عمال إطفاء والكثير من مياه الإطفاء التي لابد من إزالتها أولا".

ولا يزال عمال الطوارئ المصابون في حالة حرجة. وتحقق الشرطة فيما إذا كانوا قد تعرضوا لكمين في الانفجار الذي وقع في الطابق العاشر من المبنى الشاهق.