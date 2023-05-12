بلينكن: الكويت تلعب دورا حيويا كقوة سلام في الشرق الأوسط والعالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن دولة الكويت تلعب دورا حيويا كقوة للسلم والأمن والدبلوماسية في الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية، عقدت بين بلينكن ووزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، بمقر الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الجمعة.

وقال بلينكن "إننا نرى الكويت تلعب دورا حيويا كقوة للسلم والأمن والدبلوماسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه على مستوى العالم، وخاصة في هذه الأوقات فهذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف "لدينا الكثير مما يمكن تشاركه اليوم والتشاور حول مجموعة متنوعة من القضايا من سوريا إلى اليمن إلى الوضع الأوسع في الشرق الأوسط".

وأعرب بلينكن عن امتنان الولايات المتحدة لدولة الكويت، فيما يتعلق بمساعي المساعدة في الأزمة السودانية، وقال "الكويت كانت فعليا الدولة الأولى التي تقول ما يمكننا فعله وكيف يمكننا المساعدة.. ومنذ عقود ونحن ندافع عن بعضنا ومع بعضنا".

من جانبه، قال الصباح إن "دولة الكويت والولايات المتحدة لديهما شراكة وصداقة استراتيجية قوية للغاية"، مضيفا أنه يتطلع خلال محادثاته لـ"مناقشة تلك الصداقة وكيف يمكننا الرقي بتلك الشراكة وتلك الصداقة والبناء عليها".

وتابع بالقول إن "الولايات المتحدة تلعب دورا محوريا للغاية في الحفاظ على السلم والأمن في منطقتنا" مضيفا "ونحن نشكرك على ذلك ونأمل أن تستمر الولايات المتحدة في لعب دور الاستقرار في منطقتنا.. أعتقد أن ذلك الدور مهم للغاية".

وشدد على "إن منطقتنا تواجه أزمات كثيرة جدا.. وهناك أزمات أخرى على الصعيد العالمي أيضا وأعتقد أننا يجب أن نناقشها"، مؤكدا أن الكويت "انطلاقا من دورها في بناء الجسور كدولة تجمع الأطراف معا تحاول حل النزاعات بالوسائل السلمية".

وقال الصباح "إن عالمنا اليوم ينتقل إلى مكان خطير وأعتقد أن دولا مثل الولايات المتحدة والكويت تشترك في نفس مبادئ السلم والأمن الدوليين والحاجة إلى الحفاظ على ذلك.. أعتقد أنه يمكننا العمل معا بطريقة بناءة للغاية لجلب السلام والأمن إلى العالم".

وفي تصريح خاص لوكالة (كونا)، عقب اللقاء قال الصباح إنه عقد اجتماعا "جيدا" مع بلينكن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

وأضاف أن "المحادثات كانت مناسبة لنا لبحث مجمل أوجه العلاقة القوية والمتينة بين الكويت والولايات المتحدة.. أبدينا ارتياحنا لمستوى هذه العلاقات وبحثنا أوجه دفع العالقات إلى مواقع متقدمة".

وأكد الصباح أنه بحث مع بلينكن "مجمل أوجه الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي التي ستعقد في الكويت أكتوبر القادم" وأن هناك "ارتياحا" من الجانبين لمستوى العلاقات بين البلدين.

وتابع "من جانب آخر بحثنا التطورات على الساحة الإقليمية والدولية وأولها طبعا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية العمل على تخفيف التوتر في تلك المنطقة".

وقال إنه شكر بلينكن على "الجهود الأمريكية والسعودية لوضع حد للصراع الدامي في السودان ونأمل في الكويت أن تنجح هذه الجهود في وضع حد لهذه الحرب".

وأضاف "بحثنا أيضا تطورات الملف السوري ومجمل التطورات الأخرى في المنطقة.. وكان هناك توافق في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع هذه الأزمات وأهمية إنهاء هذه الأزمات في المنطقة".