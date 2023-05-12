عبد وأغنية الغراب وترياق يستحوذون على جوائز مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة

اختتمت، أمس الخميس، الدورة التاسعة من مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظّمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وأعلنت نتائج الفائزين، والتي تنافست عليها الأفلام المشاركة في المسابقات المتنوعة.

وأعرب الشاعر أحمد الملا، مدير مهرجان أفلام السعودية، عن امتنانه للجهود المبذولة من قبل صنّاع الأفلام، والفرق العاملة، والمتطوعين في إنجاح الدورة التاسعة، كما ثمّن دور الشركاء والداعمين معتبراً أنه دور أساسي لاستمرار العمل وتطوّره في كل دورة. وأكّد في كلمته: "لا خاسر اليوم، فجمعينا فائزون، ولكل منا حلمه وفيلمه الذي مثّله في المهرجان".

وهنأ عبدالجليل الناصر، مدير عام تنمية قطاع الأفلام وجذب الاستثمار في هيئة الأفلام، القائمين على المهرجان، مؤكداً أن الاستمرارية أهم عنصر في نجاحه، مضيفا: "كما أن الشراكة مع جهات المميزة والمثمرة في قطاع الأفلام في السعودية ضرورية، إلا أن الامتنان للرواد وجعل تجربتهم متاحة للصنّاع الذين يشقّون طريقهم هو دليل فهم كيف يجري العمل السينمائي بشكل مدروس ومتقن".

وأوضح أن رؤية هيئة الأفلام تقوم على وضع المملكة في قلب صناعة السينما إقليميا، مشيداً بدور الإعلام في إبراز هذا الجانب ووضعه في سياق تحقيق أهداف رؤية عام ٢٠٣٠.



وفي مسار مسابقة الأفلام الوثائقية تنافس "يارا"، و"مسافات طويلة"، و"سهرة مع ليلى" على جائزة النخلة الذهبية عن فئة (الفيلم الخليجي) البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، والتي فاز بها "مسافات طويلة" لحمد القصباني وعلي البيماني.

وتنافس "حامض حلو"، و"العرضة النجدية"، و"يد الفلاح ١٩٧٣" على جائزة جبل طويق عن فئة (أفضل مدينة سعودية) البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، والتي فاز بها "العرضة النجدية" لفيصل العتيبي.

كما تنافس "تروكاج"، و "حامض حلو"، و"يد فلاح ١٩٧٣" على جائزة النخلة الذهبية عن فئة (الموضوع الوثائقي الفريد) البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، والتي فاز بها "تروكاج" لأحمد أبو زنادة.

وتنافس "قصة ملك الصحافة"، و"حادي العيس"، و"تروكاج" على جائزة النخلة الذهبية عن فئة (جائزة لجنة التحكيم) البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، والتي فاز بها "تحت سماء واحدة" لمجتبى سعيد.

وتنافس "قصة ملك الصحافة"، و "تحت سماء واحدة"، و"حادي العيس" على جائزة النخلة الذهبية عن فئة (أفضل فيلم وثائقي) البالغة ٥٠ألف ريال سعودي، والتي فاز بها "تحت سماء واحدة" لمجتبى سعيد.

كما تنافس "قصة ملك الصحافة"، و "تحت سماء واحدة"، و"حادي العيس" على جائزة النخلة الذهبية عن فئة (جائزة لجنة التحكيم) البالغة ٣٠ألف ريال سعودي، والتي فاز بها "قصة ملك الصحافة" لحسن سعيد.

وفي مسار مسابقة الأفلام القصيرة، تنافس "يد أمي"، و "آخر حلم"، و"مكان في الزمن" على جائزة النخلة الذهبية عن فئة (الفيلم الخليجي - الروائي القصير) البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، والتي فاز بها "مكان في الزمن" لنواف الجناحي.

وفاز بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم أنميشن، البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي "وحش في السماء" لمريم الخياط. وفاز بجائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي "كبريت" لسلمى مراد.

وتنافس "ترياق" و"لا تروح بعيد" على جائزة فئة (أفضل تصوير سينمائي) البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، والتي فاز بها "ترياق" لحسن سعيد. وفاز بجائزة لجنة التحكيم للنخلة الذهبية البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي فيلم "زبرجد" لحسين المطلق.

وتنافس "المدرسة القديمة"، و"ترياق"، و"كبريت" على جائزة النخلة الذهبية عن فئة (أفضل فيلم قصير) البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، وذهبت إلى "ترياق" لحسن سعيد.

فيما تنافس على جائزة أفضل ممثلة البالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، كل من: فاطمة الشريف عن فيلم "زبرجد"، وريم الحبيب عن فيلم "كورة"، وظفرت بها فاطمة الشريف.

وتنافس على جائزة أفضل ممثل والبالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، كل من: مهند الصالح عن فيلم "شارع ١٠٥"، وحكيم جمعة عن فيلم "لا تروح بعيد"، وأحمد أحمد عن فيلم "كبش الفداء"، وظفر بها حكيم جمعة.

وفي مسار مسابقة الأفلام الطويلة ذهبت جائزة النخلة الذهبية عن فئة (الفيلم الخليجي - الروائي الطويل) والبالغة ٣٠ ألف ريال سعودي، إلى الفيلمين المتنافسين بجائزة كاملة، وهم: "آخر السعاة" لسعيد الصباغ، و"رجل الخشب" لقتيبة الجنابي.

وفاز بالنخلة الذهبية لأفضل تصميم صوت فيلم "المكان المهجور" لجيجي حزيمة. وفازت بجائزة أفضل ممثلة أسيل عمران عن دورها في فيلم "طريق الوادي".

فيما تنافس فيلما "أغنية الغراب" لمحمد السلمان، و"عبد" لمنصور أسد على كافة جوائز الفيلم الطويل، حيث حصد فيلم "أغنية الغراب" عدة جوائز، وهي: أفضل تصوير سينمائي بقيمة ٣٠ ألف ريال سعودي، وجائزة لجنة التحكيم بقيمة ٣٠ ألف ريال سعودي، وذهبت جائزة أفضل ممثل لبطله عصام العواد.

كما فاز فيلم "عبد" بعدة جوائز، وهي: أفضل سيناريو منفذ بقيمة ٣٠ ألف ريال سعودي، وأفضل مونتاج بقيمة ٣٠ ألف ريال سعودي، وأفضل فيلم طويل بقيمة ٨٠ ألف ريال سعودي.