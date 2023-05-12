ممدوح هاشم يرحل عن صفوف دينامو بوخارست الروماني 

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أعلن محمد ممدوح هاشم لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رحيله عن صفوف فريق دينامو بوخارست الروماني، بعد رحلة نجاح امتدت لـ4 مواسم كاملة.

وانتقل "هاشم" لصفوف الفريق الروماني صيف عام 2019 قادمًا من صفوف مونبيليه الفرنسي بعدما قاد الأخير لحصد دوري أبطال أوروبا.

ليفتح لاعب دينامو بوخارست الروماني طريق عودته لفريقه السابق الزمالك لاسيما بعد ارتبط اسمه بتدعيمات الفريق خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية قبل أن يرفض الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني السابق للفريق.

وكتب نجم الفراعنة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": بعد 4 مواسم مع دينامو، حان الوقت للرحيل.

وتابع: أنا سعيد بالفترة اللي قضيتها مع الفريق واتعلمت منها كتير وهافضل ممتن لكل اللي كانوا معايا وخاضوا معايا التجربة دي.

وأتم: دلوقتي التركيز على تحدي جديد، ربنا يكرمنا فيه، دعواتكم معانا دايما.