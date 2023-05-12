يويفا يوضح حقيقة نقل نهائي دوري أبطال أوروبا

أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، حقيقة نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

واقترب إنتر ميلان من التأهل إلى النهائي بعد الفوز على ميلان (2-0) في مباراة الذهاب، فيما يتصارع مانشستر سيتي مع ريال مدريد، على بطاقة التأهل بعدما انتهت مباراة الذهاب (1-1).

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في استاد أتاتورك في أسطنبول يوم 10 يونيو المقبل.

ونفى الاتحاد القاري التواصل مع السلطات البرتغالية لإقامة المباراة النهائية في لشبونة بدلاً من إسطنبول. وأكد يويفا عبر بيانه الرسمي: "المباراة ستقام في إسطنبول يوم 10 حزيران المقبل كما هو مقرر".

تابع:"لا يوجد لدينا أي تعليق آخر". يذكر أن يويفا كان قد قرر نقل النهائي من إسطنبول مرتين في عامي 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا.