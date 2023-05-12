أردوغان يُبشر بعهد جديد في العلاقات بين أنقرة وأثينا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بدء عهد جديد من العلاقات بين أنقرة وأثينا قد يكون وشيكا بعد إجراء الانتخابات في الدولتين.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" في عددها اليوم الجمعة عن أردوغان قوله "يمكننا أن ننحي العداوات والخصومات جانبا. الأمر تجاوز الحد بالنسبة للدولتين".

وأضاف أردوغان الذي يتولى السلطة منذ نحو عقدين: "آمل أن تكون الانتخابات في اليونان وتركيا بداية عهد جديد".

وأعرب أردوغان عن ثقته في فوزه وحزبه الإسلامي المحافظ "العدالة والتنمية" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة بعد غد الأحد.

ومن المتوقع أن يكون السباق محتدما في تركيا، وتضع استطلاعات الرأي المعارضة في المقدمة بفارق ضئيل.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في اليونان يوم 21 مايو. ويتصدر رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس استطلاعات الرأي حتى الآن.

وتعمل الدولتان العضوتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بجد من أجل تخفيف حدة التوتر منذ ضرب تركيا زلزالان مدمران في فبراير الماضي.

وتلقت هذه الجهود دعما عبر المساعدات التي قدمتها أثينا لأنقرة لمواجهة تداعيات الزلزالين.

ووفقا لهيئة الأركان اليونانية العامة، لم تحلق أي طائرات عسكرية تركية فوق الجزر اليونانية منذ وقوع الزلزالين.

وتوترت العلاقات بين الدولتين بسبب نزاعات إقليمية واحتياطي الغاز الطبيعي شرقي البحر الأبيض المتوسط.