«حماة الوطن» يطلق كورسات مجانية لتعليم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية بمطروح

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عن قيام أمانة العلاقات الخارجية بالحزب بانطلاق الكورسات المجانية خلال الإجازة الصيفية في لغات " انجليزي، فرنساوي، إيطالي " لقضاء وقت مفيد لأبنائنا الطلاب والطالبات وشباب المحافظة خلال إجازة نهاية العام ، تحت إشراف محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية، بمتابعة من المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن.

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن مدة الكورسات المجانية شهر ونصف ، بداية من شهر يونيو حتي منتصف شهر يوليو القادم لمدة يومين أسبوعين، وذلك في إطار حرص الحزب علي رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنمية مهارات الطلاب علي اللغات الأجنبية، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

ومن جانبه أوضح المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بأن انطلاق الكورسات للطلبة والشباب من عمر ١٤ سنة فيما فوق، يأتي ذلك ضمن أولويات الحزب نظرا لأهمية اللغات الأجنبية للأجيال الحالية ، بالتزامن مع التطور التكنولوجي الهائل في كافة مناحي الحياة، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.

وفي نفس السياق أشار محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح بأن الكروسات المجانية في لغات "إنجليزي لمستر محمد عبد الشافى- فرنساوي لمسيو ياسر - إيطالي سنيوره نهى سمير"، لتكون مدة الكورس الواحد ١٥ يوم، من خلال تسجيل الأسماء بمقر الحزب بجوار مديرية التربية والتعليم بمطروح، يستفيد منها ، طلاب المدارس التجريبية والخاصة وأيضا الشباب الذي يعمل بقطاع السياحة بالمحافظة.