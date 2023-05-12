شطة: عقوبة الكاف تجاه الترجي مخففة للغاية

أكد عبدالمنعم شطة، أن الظروف تخدم النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، وهو ما تكرر قبل مواجهة الترجي التونسي الذي صدر ضده عقوبة مخففة بسبب ما فعله جمهور الفريق في مباراة شبيبة القبائل بالدور الماضي من البطولة.

وقال شطة في تصريحات تليفزيونية: "عقوبة الكاف مخففة بالنظر لما حدث من جماهيره، والترجي لديه مشكلة كبيرة بسبب غياب الجماهير وايضا في ظل غياب عدد من لاعبيه، لكن تبقى مباريات فرق شمال إفريقيا صعبة وتشهد تحديات قوية بين المنافسين".

وأضاف: "أتمنى أن يحقق الأهلي نتيجة مرضية ويصعد لنهائي البطولة من أجل الدخول بشكل قوي للمواجهة الحاسمة سواء مع صن داونز أو الوداد المغربي، والمطلوب من الفريق الأحمر أن يغض النظر تماما عن ظروف الترجي ويركز داخل المستطيل الأخضر".

وتابع: "كولر سيلعب بشكل متوازن وسيؤمن خط الدفاع، ولاعبي الأهلي في أفضل جاهزية لهم، كنا نخشى من سياسة التدوير في بداية الموسم، لكن المدرب استطاع تجهيز أكبر عدد من اللاعبين وأصبحوا بنفس المستوى، والمباراة تحتاج لفكر وتخطيط جيد من جانب الجهاز الفني".

وواصل: "من المهم أن يتواجد أليو ديانج اساسيا في لقاء الترجي، ونبيل معلول مدرب كبير، لكن الأهلي مُتحفز للغاية من أجل العبور إلى النهائي، والأجواء في تونس قريبة لمصر، والأهلي تواجد مبكرًا هناك من أجل الاستعداد لهذه المواجهة".

وأكمل: "من الصعب التوقع لنتيجة المباراة، لكن من الوارد أن يفوز الأهلي على الترجي بفارق هدف، والفريق الأحمر سبق وحقق انتصارات عديدة في تونس، ولم يُعد هناك خوف أو قلق في المواجهات المصرية التونسية".

وأتم: "حسام البدري من المدربين الكبار، واستطاع العمل بشكل رائع في دول شمال إفريقيا، وأتمنى له التوفيق في الدوري التونسي".