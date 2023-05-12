 مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
الجمعة 12 مايو 2023 10:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 9:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 9:54 ص

تقام اليوم الجمعة 12 مايو 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مباراة الترجى أمام الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن مواجهة الهلال مع الوحدة فى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الترجي X الأهلي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1             

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1       

مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن  X هيرتا برلين – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3           

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

لانس X ستاد ريمس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال X الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1  

مواعيد مباريات كأس أمير قطر

السد  X العربي – الساعة 7 مساء على قناة الكأس القطرية

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك