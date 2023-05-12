تقام اليوم الجمعة 12 مايو 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مباراة الترجى أمام الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن مواجهة الهلال مع الوحدة فى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الترجي X الأهلي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا X قادش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن X هيرتا برلين – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس X ستاد ريمس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال X الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس أمير قطر

السد X العربي – الساعة 7 مساء على قناة الكأس القطرية