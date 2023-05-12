الغرف التجارية: دعم الدولة للصناعات الوطنية ساعد في توفير العملة الصعبة

أشاد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بحرص وزارة التجارة والصناعة، بتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة، وترسيخ أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية هامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.



وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الدولة تحرص على مساندة الجهود الداعمة لسياسات توطين الصناعة، خلال الفترة الأخيرة، وذلك تنفيذًا لقرارات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح أن هناك العديد من المبادرات الحكومية لتشجيع الصناعات الوطنية بشكل كبير من الدولة بتوجيهات من رئاسية، مشيرا إلى أهمية دعم الدولة لتلك الصناعات الوطنية عن مثلها من المنتجات الأجنبية، مما ساعد في توفير العملة الصعبة للبلاد في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم.



وأشار إلى أن الدولة تبذل قصر جهدها في توفير تمويلات لقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، التي جاءت بنتائج المثمرة جعلها تساعد على فتح مجال وفرص عمل وبذلك تنخفض البطالة، وفي نفس الوقت تتيح ضخ أموال في الأسواق حقق جدوى اقتصادية على جميع أفراد المجتمع وتعمل على تشغيل المصانع، لذلك فأي مبادرة تعود بالخير على الاقتصاد المصري، لأن هذه المبادرات تعتبر مبادرة جيدة ونشجعها ونعتد بها لأنها مجزية للاقتصاد.



واختتم حديثه، أن الدولة إتاحت مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، بـ150 مليار جنيه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالفترة الحالية لدعم المصنعين والمزارعين بالفترة الأخيرة.