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أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة أجاكسيو، المقرر لها غدًا السبت، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي وقعتها إدارة النادي عليه بسبب سفره بدون إذن إلى السعودية الأسبوع الماضي.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وبات قريبًا للغاية من حسم اللقب لصالحه.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو، جيانلويجي دوناروما، لويس موكيه.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، خوان بيرنات، الشدالي بيتشيابو، سيريف نهاجا.

خط الوسط: ماركو فيراتي، فابيان رويز، دانيلو، فيتور فيريرا (فيتينها)، كارلوس سولير، ريناتو سانشيز، وارن زائير إيمري، إسماعيل الغربي

خط الهجوم: كيليان مبابي، هوجو إيتيكي، ليونيل ميسي، إلياس حسني.